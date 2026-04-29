Общество 29 апреля 2026 19:20

Единороссы Казани привели в порядок территорию зооприюта

Фото предоставлено Марселем Шараповым

Депутат Казгордумы и член Генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов вместе с однопартийцами посетил зооприют в столице Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в местном отделении «ЕР».

Единороссы привезли с собой всё самое необходимое для подопечных приюта: корма, питьевую воду, лакомства.

Кроме того, депутат и другие представители партии устроили субботник, чтобы привести в порядок территорию приюта для животных, сделать ее более уютной и безопасной для питомцев.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать жизнь бездомных животных чуть лучше и подарить им надежду на дом», – заметил Марсель Шарапов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине апреля 2026 года в Татарстане было зарегистрировано более 66 тыс. собак.

