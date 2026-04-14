news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 апреля 2026 15:57

Более 66 тысяч собак зарегистрировано в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане зарегистрировано более 66 тысяч собак. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ.

Процедура регистрации проводится в разных форматах – при проведении эпизоотических мероприятий в личных подсобных хозяйствах, в мобильных пунктах, а также при обращении граждан в государственные ветеринарные учреждения.

Для удобства жителей организованы выездные точки, где владельцы могут зарегистрировать животных, пройти ветеринарные процедуры и оформить необходимые документы.

«Для того, чтобы узнать больше или записаться на чипирование, можете обратиться в ближайшее государственное ветеринарное учреждение», – говорится в сообщении.

#главное управление ветеринарии Кабмина РТ #домашние животные #собаки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Гарретт Джонстон в Казани: «Если мы не умрем в ядерном огне, нас ждет хорошее будущее»

13 апреля 2026
В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

13 апреля 2026
Новости партнеров