Более 66 тысяч собак зарегистрировано в Татарстане

В Татарстане зарегистрировано более 66 тысяч собак. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ.

Процедура регистрации проводится в разных форматах – при проведении эпизоотических мероприятий в личных подсобных хозяйствах, в мобильных пунктах, а также при обращении граждан в государственные ветеринарные учреждения.

Для удобства жителей организованы выездные точки, где владельцы могут зарегистрировать животных, пройти ветеринарные процедуры и оформить необходимые документы.

«Для того, чтобы узнать больше или записаться на чипирование, можете обратиться в ближайшее государственное ветеринарное учреждение», – говорится в сообщении.