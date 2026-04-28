В Госдуму внесли законопроект о создании единого реестра домашних животных

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную Думу законопроект о создании единого реестра домашних животных и их обязательной маркировке. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Петербургские депутаты предлагают внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения, обязывающие владельцев домашних животных регистрировать и маркировать их.

В случае принятия новеллы сведения о питомцах должны будут включаться в специальный реестр. Обязанность определять, какие именно виды подлежат маркированию и регистрации, предлагается возложить на Правительство РФ.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что создание единого реестра «позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности животного конкретному лицу в случае причинения животным ущерба третьим лицам».

Правительство РФ в своем заключении напомнило, что прежде уже поддержало – при условии доработки – другой законопроект, предусматривающий осуществление учета и маркирования домашних животных. «В связи с этим дальнейшую работу по данному вопросу целесообразно продолжить в рамках рассмотрения указанного проекта федерального закона», – отметили в кабинете.

Речь идет о законопроекте, который в сентябре прошлого, 2025 года внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Он предусматривает установление обязательного маркирования и учета отдельных видов домашних животных, включенных в перечень, утверждаемый опять-таки Правительством РФ. Документ рекомендован к принятию в первом чтении Комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине апреля 2026 года в Татарстане было зарегистрировано более 66 тыс. собак.