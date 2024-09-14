«Единая Россия» сформировала фракцию в Госсовете Татарстана VII созыва

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сегодня во Дворце культуры имени С. Саид-Галеева в Казани прошло организационное собрание депутатов, избранных от партии «Единая Россия» в Государственный Совет Татарстана VII созыва. Они обсудили организационные вопросы создания парламентской фракции и утвердили положение о фракции, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Кроме того, собравшиеся определили кандидатуры из числа единороссов, избранных по республиканскому избирательному округу, для участия в совещании представителей депутатов Госсовета VII созыва. По поручению президиума регионального политсовета партии собрание провел депутат Камиль Нугаев.

Открывая собрание, Камиль Нугаев напомнил, что накануне президиум регионального политсовета партии предложил образовать фракцию «Единая Россия» в Государственном Совете VII созыва. В ее состав вошли 44 депутата, избранные по единому республиканскому списку, и 35 депутатов, избранные по одномандатным округам. Семь депутатов выразили желание войти в состав депутатской группы «Татарстан — Новый век».

В результате в республиканском парламенте VII созыва была образована фракция «Единая Россия», включающая 79 вновь избранных депутатов.

Участники собрания также приняли решение о делегировании 15 членов фракции «Единая Россия» на совещание представителей депутатов Госсовета РТ VII созыва.

Совещание представителей депутатов Государственного Совета VII созыва, в рамках которого состоится предварительное обсуждение вопросов, вносимых на рассмотрение его первого заседания, пройдет 18 сентября.

Участники совещания представителей избираются по норме один депутат от трех на территориальных собраниях депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, и на собраниях депутатов, избранных по республиканским спискам кандидатов в депутаты от политических партий.