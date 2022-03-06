Джонсон заявил, что НАТО не станет участником конфликта на Украине

НАТО не станет вмешиваться в российскую специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной газетой The New York Times.

«Это не конфликт НАТО, и он им не станет», — подчеркнул британский Премьер. Он также обратил внимание на то, что ни одна из стран альянса не направила боевые подразделения на Украину.

Ранее Джонсон предложил союзникам Британии свой международный план действий по Украине из шести пунктов, отмечает ТАСС.

План предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции в поддержку Украины, оказание помощи украинским властям в защите территории, максимально возможное давление на РФ и предотвращение «ползучей нормализации» российских действий на Украине. А также поиск дипломатических путей деэскалации при условии полного участия легитимных украинских властей и проведение срочной кампании укрепления безопасности во всей Евроатлантике.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.