Джонсон: Великобритания вместе с союзниками даст решительный ответ на действия России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с союзниками даст решительный ответ на действия России, которая начала специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

«Начав это ничем не вызванное нападение на Украину, президент [России Владимир] Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, — сказал премьер. — Великобритания и наши партнеры ответят решительно».

Он также заявил, что «в шоке из-за ужасных событий на Украине». Кроме того, он проинформировал, что уже обсудил с украинским Президентом Владимиром Зеленский дальнейшие шаги.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, во время которого анонсировал начало специальной военной операции в Донбассе. Напомним, накануне руководители ДНР и ЛНР обратились к российскому лидеру за помощью в отражении агрессии Украины.