Асиль, Лея и Тейя: названы редкие имена новорожденных в Казани

Мэрия Казани опубликовала список самых популярных и редких имен, которыми жители столицы Татарстана на прошлой неделе нарекли своих новорожденных детей.

Всего в городе в период с 27 мая по 2 июня родились 162 мальчика и 161 девочка. Чаще всего казанцы называли детей Матвей, Макар, Карим, Кирилл, Михаил, Тимур, Мирон, Камиль, Саид, София, Есения, Майя, Ильзида, Виктория, Кира, Оливия, Амина, Агата.

Среди редких имен — Рахим, Данэль, Касим, Осман, Григорий, Вильдан, Асиль, Алима, Юнона, Вера, Сания, Тейя, Александрина, Лея, Таисия.