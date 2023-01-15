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Происшествия
15 января 2023  12:51
Павел Климчак

Двоим пассажирам разбившегося в Непале самолета удалось выжить

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Двоим пассажирам самолета ATR 72, который сегодня разбился у города Покхара в Непале, удалось выжить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника.

Выжившими оказались граждане Непала, в данный момент их госпитализировали, они находятся в крайне тяжелом состоянии.

До этого СМИ сообщали о том, что все пассажиры разбившегося воздушного судна в Непале погибли, в том числе четверо россиян, оказавшихся на борту.

Ранее «Татар-информ» сообщал о крушении самолета у города Покхара. Момент крушения и последствия трагедии попали на видео.

#крушение самолета #непал
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