Двоим пассажирам разбившегося в Непале самолета удалось выжить

Двоим пассажирам самолета ATR 72, который сегодня разбился у города Покхара в Непале, удалось выжить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника.

Выжившими оказались граждане Непала, в данный момент их госпитализировали, они находятся в крайне тяжелом состоянии.

До этого СМИ сообщали о том, что все пассажиры разбившегося воздушного судна в Непале погибли, в том числе четверо россиян, оказавшихся на борту.

Ранее «Татар-информ» сообщал о крушении самолета у города Покхара. Момент крушения и последствия трагедии попали на видео.