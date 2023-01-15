Все пассажиры разбившегося в Непале самолета погибли

Все пассажиры, которые находились на борту разбившегося у города Покхара в Непале самолета, погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Посол РФ в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель четырех россиян, которые были на борту самолета. Он отметил, что посольство находится в постоянном контакте с непальскими властями и окажет необходимое содействие родственникам погибших.

Ранее «Татар-информ» сообщал о крушении самолета в Непале. На борту ATR 72 находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Момент крушения воздушного судна и последствия трагедии попали на видео.