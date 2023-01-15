В Непале разбился пассажирский самолет, на его борту находились четверо россиян

В городе Покхара в Непале пассажирский ATR 72 самолет потерпел крушение между старым и новым городским аэропортом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местное издание.

В соцсетях появилось предположительное видео крушения самолета и ролик с последствиями трагедии.

Самолет летел в Покхару из Катманду, на его борту находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Как позже заявил представитель армии Кришна Бхандари, в результате трагедии погибли минимум 16 человек.

На борту также находились четверо россиян, об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ. В данный момент аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы, выясняются причины крушения.