Двое детей погибли и более сорока получили травмы в ДТП с начала этого года в Татарстане

В республиканской Госавтоинспекции поделились статистикой и данными касательно детского дорожно-транспортного травматизма с начала 2022 года в Татарстане.

За январь и февраль этого года в республике произошла 41 авария, в которой погибли два ребенка и еще 42 получили различные травмы. По сравнению с такой же статистикой за прошлый год, отмечается общее снижение всех показателей: ДТП стало меньше на 5 случаев, погибших детей – на 2, пострадавших – на 6.

Наиболее травмоопасным днем недели для детей и подростков стала суббота, а время суток – с семи до восьми часов утра. Чаще всего в аварии попадают дети в возрасте от 10 до 11 лет.

По неосторожности самих детей зарегистрировано восемь ДТП, в которых погиб один ребенок и восемь получили ранения.

По-прежнему актуальной проблемой остаются аварии с участием детей-пассажиров: таких случаев с начала года произошло 18, всего 20 детей получили различные травмы и один ребенок погиб. В подавляющем большинстве случаев подобные ДТП произошли при столкновениях автомобилей.

«Основные причины ДТП, в которых дети-пассажиры получили ранения: выезд на полосу для встречного движения (7 ДТП), неправильный выбор дистанции (3 ДТП), нарушение правил расположения ТС на проезжей части (2 ДТП) и нарушение требований сигналов светофора (3 ДТП)», – сообщил замначальника отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РТ Рушан Шакиров.

С участием детей-пешеходов за два месяца произошло 22 ДТП, один ребенок погиб, еще 21 получили травмы. Еще один случай аварии зарегистрирован с участием ребенка-велосипедиста.

В ГИБДД напомнили о случаях ДТП, в результате которых погибли дети. Одно из них произошло в январе в Альметьевском районе РТ, когда водитель Toyota на высокой скорости выехал на встречку и столкнулся с легковушкой Hyundai. В результате столкновения от травм на месте скончался 15-летний пассажир Hyundai.

Другая авария произошла в начале года на проспекте Дружбы Народов в Челнах.

«Водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 15-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. К сожалению, мальчик погиб», – объяснил замначальника отдела пропаганды БДД Рушан Шакиров.