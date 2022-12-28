Движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» передало 760 тонн гуманитарки в Лисичанск

Татарстанское общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» с октября по декабрь направило 760 тонн гуманитарного груза в Лисичанск и военнослужащим в зону проведения военной спецоперации, сообщил министр по делам молодежи Тимур Сулейманов. По его словам, в республике открыто 84 пункта сбора гуманитарной помощи в муниципальных образованиях, 20 из которых – в Казани.

По данным на 1 декабря движение насчитывало уже 132 тыс. 945 добровольцев. Сулейманов напомнил, что Татарстан четвертый год подряд становится победителем конкурса «Регион добрых дел», в рамках которого определены 25 регионов-победителей, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Так, Татарстан получил субсидию из федерального бюджета на 2023 год в размере 7 676,2 тыс. рублей. Средства направят на развитие региональной системы добровольчества, вовлечение граждан в волонтерскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческой направленности некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.

Напомним, ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в Лисичанске, над которым шефствует Татарстан, проводится большая работа по восстановлению города, часть вопросов уже решена, а мэр города Ильсур Метшин заявил, что в город уже начали возвращаться местные жители.