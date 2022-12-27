Метшин о помощи Лисичанску: Главный показатель – люди туда начали возвращаться

Казань собрала и привезла жителям Лисичанска 540 тонн гуманитарной помощи, а также передала шесть автомобилей и оборудование мобилизованным. Участие в сборе помощи принимали самые разные жители города, что говорит о сплоченности людей, заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции, которая проходит в Ратуше. Он поблагодарил жителей столицы Татарстана за неравнодушие.

«Когда такие ситуации происходят, на самом деле понимаешь, в каком городе живешь, какой город возглавляешь…. Не зря говорит, что нет худа без добра. Безусловно тяжело эмоционально, особенно когда с семьями мобилизованных встречаешься ,приезжаешь провожать наших бойцов, – рассказал Метшин. – Но когда ты видишь 18 пунктов сбора гуманитарной помощи, куда приходят совершенно разные люди, когда мы водителям отдаем письма, написанные нашими детьми с пожеланиями победы и скорейшего возвращения, когда бабушки приносят вязаные носки и передают бойцам – ты понимаешь в эти моменты, какая у нас страна, какие ценности есть в каждом из нас на генетическом уровне, независимо от национальности, вероисповедания, возраста».

Мэр также напомнил, что Татарстан взял шефство над Лисичанском, а вступивший на пост заместителя Премьер-министра республики Евгений Варакин курирует работу по оказанию помощи городу в ЛНР. Метшин подчеркнул, что Варакин зарекомендовал себя грамотным управленцем.

«Только вчера с ним разговаривали. Он говорит – главное, что люди начали возвращаться в город», – подытожил глава столицы Татарстана.

Подробнее о том ,как Татарстан помогает Лисичанску, читайте в материале «Татар-информа».