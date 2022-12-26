Минниханов о помощи Лисичанску: «Самое главное – люди возвращаются в свой город»

В Лисичанске (Луганская народная республика), над которым шефствует Татарстан, проводится большая работа по восстановлению города, часть вопросов уже решена, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами в IT-парке им. Башира Рамеева.

Он напомнил, что в Правительстве РТ назначен куратор проекта – Евгений Варакин.

«По той информации, которую я получил, в домах практически решен вопрос по газу, решается вопрос по воде и по теплу. Шаг за шагом идем и будем идти вперед, будем помогать. И самое главное – люди возвращаются в свой город, хотя линия фронта еще близка», – отметил Минниханов.

Президент РТ сказал, что идут ремонтные работы на объектах социально-культурной сферы, республика отправила в Лисичанск специальную дорожную технику, пожарные машины.

«Мы и дальше будем поддерживать. Лисичанск – это сфера ответственности нашей республики. Мы будем выполнять свой долг, то поручение, которое определено Президентом страны [Владимиром Путиным], будет выполнено», – подчеркнул Рустам Минниханов.