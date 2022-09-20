Движение трамваев по ул.Гвардейская в Казани восстановлено по прежней схеме

В Казани восстановлено по прежней схеме движение трамваев в сторону улицы Габишева на участке улицы Гвардейская. Из-за строительства Вознесенского тракта на объекте были перенесены трамвайные пути на объездную дорогу после завершения строительства тоннеля дорожной развязки.

В ночь на 20 сентября объездные пути на участке были демонтированы. Рабочие уложили 21 рельсошпальную решетку, установили четыре температурных компенсатора, провели сборку 47 стыков в накладки и другие работы.

По завершению всех работ на прежнем пути в тестовом режиме был запущен вагон, который прошел без замечаний, движение было открыто, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас на участке продолжаются работы по восстановлению движения в сторону улицы Халитова. Работникам службы предстоит уложить пути, установить путевые тяги, приварить электросоединители, провести подъемку, подбивку и рихтовку пути, а также «обкатать» уложенные пути.

Напомним, строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани — Вознесенского тракта — началось в августе 2021 года. В начале сентября стало известно, что власти Татарстана направят очередной транш в размере 4,1 млрд рублей.