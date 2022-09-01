Власти Татарстана выделят еще 4,1 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта
На строительство шестой очереди казанского Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 «Волга» из бюджета Татарстана выделят 4,1 млрд рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.
В технической документации говорится, что, помимо самой трассы, рабочим предстоит обустроить автопавильоны и установить звуковые барьеры, а также проложить ливневые канализации и водопропускные трубы и благоустроить прилегающую к дороге территорию.
Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который определит подрядчика 30 сентября этого года. При этом работы будут вестись до конца осени 2024 года. Финансирование проекта будет вестись поэтапно: 30 млн рублей в этом году и по 2 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.
Ранее «Татар-информ» сообщал о строительстве пятой очереди Вознесенского тракта, на которую было выделено на 300 млн рублей больше.
Строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани — Вознесенского тракта — началось в августе 2021 года. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».