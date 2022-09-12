В Казани изменится схема движения по ул.Гвардейской на пересечении с Вознесенским трактом

В Казани изменится схема движения транспорта по улице Гвардейской на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом. С 13 сентября здесь планируется открыть прямое автомобильное сообщение в направлении от улицы Аделя Кутуя к улице Рихарда Зорге. Это связано с завершением строительства тоннеля дорожной развязки.

Рабочие уже уложили верхний слой асфальта, перенесли опоры освещения и нанесли временную дорожную разметку. Проезд будет организован в тестовом режиме по двум полосам с дальнейшим расширением проезжей части до четырех полос, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В сторону улиц Кутуя и Зорге движение автомобили будут двигаться по временной объездной дороге.

С середины июля в Казани на месте пересечения строящегося Вознесенского тракта и проспекта Победы открыли прямое автомобильное сообщение по проспекту Победы на участке от улицы Минской до ул.Закиева в сторону Мамадышского тракта.