Движение по трассе Джанкой — Симферополь восстановлено после атаки беспилотников

Движение по трассе Джанкой — Симферополь, перекрытое после атаки Крыма беспилотниками, было восстановлено. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По информации властей полуострова, над Крымом было сбито 11 беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, в атаке участовали 17 БПЛА, три из которых были уничтожены ПВО, а остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом обломками одного из дронов был поврежден частный дом в Кировском районе. Кроме того, под Джанкоем пострадал склад боеприпасов. Жители близлежащих сел в радиусе 5 километров эвакуированы.