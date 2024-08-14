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«Движение первых» в Менделеевске запустит детскую дирекцию медиа на «Гонке героев»
Региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Татарстане начало регистрацию участников детской дирекции медиа для освещения предстоящей в Менделеевске «Гонки героев».
В этом году гонка под названием «Битва эпох» пройдет в статусе чемпионата Татарстана по гонкам с препятствиями. Дирекция позволит ребятам получить опыт работы в качестве корреспондентов, фотографов и видеографов.
«Направление движения „Медиа и коммуникации“ всегда пользуется особой популярностью у молодежи, а мы в свою очередь стараемся поддерживать ребят в их стремлениях и создавать новые возможности для их становления. В основе движения — принцип самоорганизации: дети и подростки самостоятельно придумывают и организуют активности вместе с наставниками. А работа детской команды медиа уже стала неотъемлемой частью любых наших событий. Уверен, что „Гонка героев“ в Менделеевске станет еще одним ценным событием, где ребята получат возможность поработать в поле, закрепят навыки на практике и станут частью большого спортивного праздника», — отметил помощник Раиса РТ и руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.
«Гонка героев» пройдет в Менделеевске 24 августа. В прошлом году гостями события стали 5 тыс. человек. В нынешнем чемпионате РТ примут участие олимпийские чемпионы Юлия Ахтямова и Татьяна Архипова, чемпион Европы Иван Дегтярёв и другие титулованные спортсмены.
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