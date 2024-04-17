«Гонка героев-2024» в Менделеевске пройдет в формате «битвы эпох»

«Гонка героев» в Менделеевске в этом году пройдет в формате «битвы эпох», ее проведение запланировано на 24 августа. Событие пройдет в третий раз. Гонка сохранит насыщенную трассу. Участники преодолеют водные препятствия с колючей проволокой, дымовыми завесами и рвами.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, мероприятие получило официальный статус Чемпионата Республики Татарстан. Заявку об одобрении получили накануне.

«Статус Чемпионата накладывает особую ответственность. Мы всегда с большим вниманием готовимся к этому мероприятию. Учитываем все больше деталей и отзывы. Решили, что организуем программу в фанзоне. Для детей отдельную программу подготовим. В Год семьи спортивное, драйвовое, мероприятие для всей семьи должно быть хорошо организовано», — отметил замгенерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Сегодня стартовала регистрация на мероприятие, идет набор судей.

«У нас на сегодня зарегистрирована одна команда и больше 20 человек. А мы еще даже не объявляли о старте, не рассказывали о трассе, то есть люди уже доверяют нашей „Гонке героев“, знают, что мы не подведем! Это здорово, что в наш малый город вновь приедут гости со всей страны», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Спортивное мероприятие ежегодно собирает тысячи участников. В прошлом году на старт вышли 1730 человек, в том числе бойцы СВО. Всего гостями события стали около 7 тыс. человек.

В этом организаторы готовят совершенно иную концепцию, добавится концептуальная составляющая, которую власти пока держат в секрете, известно лишь, что название чемпионата будет «Гонка героев. Битва эпох».

«Гонку героев» в Менделеевске завершит фестиваль гитарной музыки. В прошлом году на сцену вышли ВИА «Волга-Волга», группы «Прогульщики», «наСВЕТ» и другие.

Список приглашенных артистов в этом году объявят позже.