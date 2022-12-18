Участники нового движения молодежи заново проголосуют за его название

Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи, проходящего в Москве, завтра заново проголосуют за название организации. Поступить таким образом предложил председатель правления движения Григорий Гуров, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Очень много людей „за“, есть „против“. <…> И мы, при том, что решение действительно легитимно, оно принято. Но, наверное, с тем, чтобы услышать друг друга, с тем, чтобы действительно еще раз подтвердить это решение или его опровергнуть, мы завтра должны еще раз переголосовать один вопрос», — заявил он.

Как сообщал ранее «Татар-информ», сначала участники съезда поддержали название «Движение первых». «За» проголосовали 1278 делегатов, «против» выступили семь, а еще 13 воздержались.

Однако, как отмечает со ссылкой на своего корреспондента РБК, двое участников начали выражать недовольство, обратив внимание на то, что итогового варианта не было среди изначально предложенных названий.

Затем делегаты переголосовали. На этот раз они поддержали название «Российское движение детей и молодежи „Движение первых“». Его поддержали 648 участников, против выступили 527 человек, воздержались — 98.

Впрочем, участники движения сумели согласовать 11 ценностей организации. Это жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память, единство народов России, служение Отечеству и крепкая семья.