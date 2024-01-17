Движение на участке трассы М12 «Восток» открыли в обоих направлениях

Движение на М12 «Восток» на участке 684 — 836 км открыто в обоих направлениях, сообщает «Автодор».

Напомним, из-за сложных погодных условий для обеспечения безопасности дорожного движения на М5 и М12 сегодня днем было введено временное ограничение движения для всех видов транспорта.

Из локальных заторов на трассе М12 «Восток» было высвобождено более 100 автомобилей. Всем водителям и пассажирам, которые оказались в снежном плену, оказывалась помощь: аварийные комиссары доставляли горячие напитки, бензин, а также буксировали застрявший транспорт. На 13.00 пользователи были деблокированы.