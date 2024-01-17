news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 17 января 2024 13:16

На трассах М5 и М12 из-за непогоды временно ограничено движение любого транспорта

Скопировать ссылку

Из-за сложных погодных условий для обеспечения безопасности дорожного движения на М5 и М12 введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 м, на дорогах заносы.

Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2