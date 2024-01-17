На трассе М12 аварийные комиссары вызволили из снежного плена более 100 автомобилей

Из локальных заторов на трассе М12 «Восток» высвобождено более 100 автомобилей. Об этом сообщают в компании «Автодор».

Всем водителям и пассажирам, которые оказались в снежном плену, оказывалась помощь: аварийные комиссары доставляли горячие напитки, бензин, а также буксировали застрявший транспорт. На 13.00 пользователи были деблокированы.

«На автодороге М12 "‎Восток"‎ в Республике Татарстан все машины высвобождены из снежного плена», – подчеркнул старший аварийный комиссар Рушан Хузин.

В общей сложности к ликвидации снежного затора привлекли свыше 40 единиц техники.

По словам директора казанского филиала компании «Автодор» Руслана Мусина, ситуация на дороге М12 постоянно находится под мониторингом. Сейчас по направлению из Москвы в Казань от 724-км трассы движение открыто. В ближайшее время откроют еще одну развязку.

В настоящее время проводится очистка проезжей части от снега.