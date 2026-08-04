news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 4 августа 2026 09:27

Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину возле ЖК под Казанью

Читайте нас в
Телеграм

Полицейские нашли мужчину, который напал на женщину возле жилого комплекса в Куюках. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

Напомним, инцидент, произошедший в Пестречинском районе Татарстана, попал на видео. Мужчина набросился на прохожую с кулаками, резко толкнул ее, из-за чего женщина жестко приземлилась на асфальт.

Сотрудники местного ОМВД установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали, доставили в ОП. В отношении задержанного составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские устанавливают, совершал ли мужчина подобные проступки в отношении к других граждан.

#напал на женщину #хулиганство #МВД по РТ #куюки
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
У татарстанцев не будет длинных выходных в связи с празднованием Дня Республики

У татарстанцев не будет длинных выходных в связи с празднованием Дня Республики

3 августа 2026

Более 100 тыс. человек приняли участие в проекте «Пятерочки» «Эковдохновение»

3 августа 2026
Новости партнеров