Нападение мужчины на женщину у ЖК под Казанью попало на видео

Мужчина напал на женщину возле жилого комплекса в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана. Соответствующая информация и видеозапись появились в одном из местных интернет-сообществ. На записи видно, как некий гражданин подбегает к женщине, начинает ее колотить, а затем резко толкает, из-за чего она резко падает на асфальт.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, по данному факту начата проверка. Поиски злоумышленника ведутся. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения. Личность нападавшего устанавливается.