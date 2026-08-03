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Происшествия 3 августа 2026 18:28

Нападение мужчины на женщину у ЖК под Казанью попало на видео

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Нападение мужчины на женщину у ЖК под Казанью попало на видео

Мужчина напал на женщину возле жилого комплекса в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана. Соответствующая информация и видеозапись появились в одном из местных интернет-сообществ. На записи видно, как некий гражданин подбегает к женщине, начинает ее колотить, а затем резко толкает, из-за чего она резко падает на асфальт.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, по данному факту начата проверка. Поиски злоумышленника ведутся. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения. Личность нападавшего устанавливается.

#напал на женщину #нападение на женщину #куюки
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