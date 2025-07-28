Две машины помощи отправили из Нижнекамска в зону СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С гуманитарного пункта на Химиков, 72Б в Нижнекамске сегодня отправилась очередная партия помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Организовать доставку помогло представительство Татарстанского республиканского округа «Великого братства казачьих войск».

От имени верховного атамана братства, генерал-лейтенанта Сергея Шишкина, неравнодушные нижнекамцы получили благодарственные письма – за милосердие, за неравнодушие и чуткое отношение к тем, кто защищает Родину.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Особые слова признательности – волонтерам группы «Добрые сердца». Они участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи не первый год. Работают практически круглосуточно – без перерывов и выходных.

«Волонтёры “Добрые сердца” не первый год занимаются этим. Очень много делают для фронта – день и ночь, так скажем», – отметили организаторы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Атаман Татарстанского республиканского округа «Великого братства казачьих войск», генерал-майор Андрей Шульга отметил, что ребята делают большое дело.

«Очень большое дело делают вообще все ребята, которые находятся в Нижнекамске и по республике. Это действительно помогает на фронте. Даже Верховный Главнокомандующий сказал, что если бы не волонтёры нашей России и помощь от народа, то было бы совсем туго», – поделился Шульга.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Благодарственным письмом наградили и гимназию №22. Школьники, педагоги и родители постоянно участвуют в сборе гуманитарной помощи, плетут браслеты выживания, делают сухой душ, передают письма и игрушки.

«Все классы пишут письма, часто приносят игрушки – ведь эмоциональная поддержка для наших героев очень важна», – рассказали педагоги.

Ученик гимназии № 22 Кирилл Белоусов добавил, что помогать не трудно, и даже приятно.

«Каждый может присоединиться и получить удовольствие от осознания того, что помогаешь своей стране», – отметил школьник.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодняшняя отправка – это два автомобиля, включая «Газель» и машину с прицепом, загруженные необходимыми вещами. Все это стало возможным благодаря помощи «Великого братства казачьих войск» и активной поддержке нижнекамцев.

Среди волонтёров – бывшие военнослужащие. Один из них, Фёдор Николаев, говорит, что не может оставаться в стороне.

«Я ополченец 2014 года, сам там был – всю ситуацию понимаю. Когда есть возможность, мы помогаем ребятам. Что они просят – стараемся находить. Сейчас везём генераторы. Отдельно еду в 6-й госпиталь, в хирургию», – поделился он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Часть груза направили в полевые госпитали – там особенно остро ощущается нехватка. Адресные посылки для бойцов тоже уже в пути – в ближайшие дни они дойдут до адресатов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.