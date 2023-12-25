Казанская цирковая школа впервые едет на гастроли: в Альметьевске дети покажут «Морозко»

Воспитанники Казанской цирковой школы впервые за всю ее историю отправятся на полноценные гастроли — в новогодние праздники в Альметьевске они представят свой первый шоу-спектакль «Морозко». Об этом рассказала директор Казанского цирка Эльмира Булатова во время итоговой пресс-конференции на площадке цирка министра культуры РТ Ирады Аюповой.

Некоторые номера из новогодней постановки дети продемонстрировали журналистам до начала пресс-конференции министра культуры Татарстана. В спектакле будут задействованы около 35 человек, в том числе и приглашенные профессиональные артисты и актеры. Ученикам Казанской цирковой школы, участвующим в шоу, от 10 до 17 лет.

«Это первый эксперимент, там очень хороший ДК. Мы сейчас тестируем его, и, если у нас всё пойдет хорошо, а мы уверены, что у нас всё пойдет хорошо, мы в другие города Татарстана этот спектакль тоже привезем», — пояснила Эльмира Булатова.

С 2 января по 6 января артисты шоу будут давать по два-три представления в день продолжительность один час 15 минут. За один выход дети, по словам Булатовой, в зависимости от жанра будут получать от 800 до 2000 рублей.

К слову, всего сейчас в Казанской цирковой школе обучаются 215 человек. В этом году выпускниками станут пятеро воспитанников.