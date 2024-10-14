«Два сына — и оба на СВО»: бойцы из Буинского района встали на защиту Родины

Братья Эдуард и Максим Корягины из села Раково Буинского района Татарстана служат в зоне специальной военной операции. Первый был мобилизован в октябре 2022 года, второй заключил контракт в конце прошлого года.

О сыновьях рассказала их мать Ольга Владимировна. Браться учились в техникуме по подготовке железнодорожников. Эдуард с детства был спокойным, немногословным, всегда готовым прийти на помощь. Когда ему вручили повестку, принял это без слов.

«Наверное, переживал, но нам это не показал. Мои сыновья всегда были ответственными: раз нужно, значит, нужно», — сказала она.

Эдуард вначале проходил учебку, потом был отправлен в зону СВО. Рядовой Корягин на мотоцикле вывозил раненых с поля боя. Благодаря своей ответственности и четкому выполнению боевых задач спас многих. Его позывной — Метла. Ему долго не могли придумать позывной, но однажды командир увидел, как он спокойно подметает пол в казарме.

Татарстанец несколько раз приезжал к родителям в отпуск. Эдуард награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За участие в специальной военной операции».

Эдуард Корягин, который вывозит раненых Фото из личного архива Корягиных

Младший Максим — противоположность брата, он озорной и неусидчивый. А вот серьезное решение уехать в зону специальной военной операции он принял далеко не в шутку. Чтобы не беспокоить родителей, вначале ни слова не проронил. Поехал в Казанский военный комиссариат и заключил контракт. А потом привез из Ульяновска военную форму. Когда родители увидели его с большим рюкзаком и купленными вещами, то поняли, что и младший поедет за братом. «Кто, если не я», — только и сказал он.

Ефрейтор Максим Корягин служит радиотелефонистом. Вместе с командиром он выходит на особые военные задания. Во время таких заданий был дважды ранен. В первый раз в феврале, лечился в госпиталях Белгорода и Калининграда. Во второй раз — в июне. После этого проходил реабилитацию в Московском госпитале. Недавно приезжал в отпуск.

Позывной Максима Баунти — потому что он любит сладости, в том числе шоколад. На проходившем недавно в Центре культурного развития Дне призывника Ольге Корягиной вручили благодарственное письмо от командования, где отметили мужество Максима.

Радиотелефонист Максим Корягин Фото из личного архива Корягиных

Ольга и Владимир Корягины сейчас живут в ожидании хороших вестей от сыновей. Им хочется, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, создали семьи, чтобы они могли радоваться внукам.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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