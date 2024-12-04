«Два сына и дочка»: боец Хабиб из Челнов приехал на выписку жены и дочери

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В семье набережночелнинского военнослужащего с позывным Хабиб родилась дочь. Она стала третьим ребенком у молодых родителей. Сегодня малышку и ее маму выписали из роддома. На этом радостном событии был и папа Айсылу — он находится в краткосрочном отпуске. Поздравить супругов пришли их родные и близкие, а также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Непередаваемые ощущения. Два сына и третья — дочка. Дочку так хотели», — признался боец.

Военнослужащий волновался, ведь он впервые взял на руки свою дочь Айсылу. По словам участника специальной военной операции, о рождении малышки он узнал после возвращения с боевого задания.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Телефон не с собой был, телефон дома оставлял. Как приехал, сообщение увидел, позвонил жене. Она фотографии отправляла. Вместе порадовались. Потом с друзьями там отметили. Отметили уж как <…> вышли в безопасную зону. Торт, чай», — заметил боец.

И вот долгожданная встреча с женой и новорожденной дочкой. Супруга бойца едва сдерживала слезы.

«Дочка долгожданная, мужа тоже долго ждали. Радость. Слава Богу, встретились! Имя выбирали долго. На букву А выбирали, потому что все дети на букву А. Как-то понравилось имя Айсылу, и папа предложил. Так и выбрали», — рассказала Ильнара.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Разделить этот счастливый момент с молодыми родителями пришли их близкие и родные. Вся семья в сборе: бабушки, дедушки, тети, дяди и многие другие родственники. У них вышел двойной праздник.

«Я очень рада, счастлива. У меня сегодня двойное счастье. Внучка родилась, и сын вернулся из [зоны] СВО», — сказала мать военнослужащего Гузель.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Волнительно, очень волнительно. У нас пятый внук. Дай Бог им здоровья, счастья, благополучия. Пускай живут вместе», — пожелала Силюза, мать Ильнары.

«Мы приехали из Муслюмово. Волнительно, конечно. В третий раз бабаем стал. Как еще сказать? Желаем счастья, благополучия, здоровья, чтобы жили дружно, красиво», — отметил Сирень, отец Ильнары.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Поздравления военнослужащий и его супруга также принимали от мэра Автограда Наиля Магдеева. Он вручил молодым родителям подарки. «Традиционно мы женам наших военнослужащих, у которых дети появляются на свет, вручаем 100 тыс. рублей», — напомнил глава города.

А от республики супруги получили комплект для новорожденного. Также поздравления они принимали от депутатского корпуса и представителя работодателя.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.