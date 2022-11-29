ВСУ выпустили не менее 10 снарядов по поселку Теткино в Курской области

Сегодня поселок Теткино в Курской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины. Жертв среди населения нет, однако часть населенного пункта оказалась без электричества из-за повреждения объектов энергоснабжения. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка обесточена. Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена», — пообещал он в своем телеграм-канале.