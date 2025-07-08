Два мотоцикла для бойцов СВО передали в Актанышском районе

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В Актанышском районе продолжается активная работа по поддержке земляков, участвующих в специальной военной операции. В июле очередная партия гуманитарной помощи отправится на передовую.

На днях в фонд «Мы вместе», который базируется в молодежном центре «Яшьлек», поступила новая партия помощи. Особый вклад внесли предприниматель и известный автоспортсмен Радис Хашимов, а также глава района Ленар Зарипов – они передали два мотоцикла, которые будут использоваться бойцами при выполнении боевых задач.

Руководитель благотворительного фонда Лилия Гикрамина поблагодарила всех, кто продолжает поддерживать военнослужащих:

«Каждая такая помощь – это не просто техника или снаряжение, а частичка нашей поддержки и веры в победу», – подчеркнула она.

Актанышцы уверены: переданная техника поможет военнослужащим выполнять боевые задачи с большей эффективностью и, главное, вернуться домой живыми и здоровыми.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.