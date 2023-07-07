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Два десантных корабля начали перевозить автомобили на Керченской переправе
На Керченской переправе к перевозке автомобилей приступили большие десантные корабли. Об этом рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает РИА Новости.
«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе», — пояснил собеседник агентства.
Лукашенко также отметил, что пробка перед Крымским мостом со стороны полуострова заметно сократилась. Позднее возглавляемое им министерство отчиталось в Telegram-канале, что дорога через мост полностью освободилась.
Ранее, 4 июля, Президент РФ Владимир Путин поручил решить проблему с пробками на Крымском мосту с помощью паромов. Министр транспорта Виталий Савельев доложил, что Минобороны готово предоставить для перевозки машин через Керченский пролив два десантных корабля.
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