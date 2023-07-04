Путин поручил решить проблему с пробками на Крымском мосту с помощью паромов

Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством страны призвал слаженно и комплексно решить проблему с пробками, возникающими на подъезде к Крымскому мосту. Для этого он предложил задействовать паромы и отправить часть туристов на полуостров через присоединенные регионы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я как раз и хотел спросить про паромы и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», — сказал глава государства, заслушав доклад министра транспорта Виталия Савельева.

Руководитель Минтранса РФ доложил, что в разрешении ситуации на мосту уже задействованы шесть паромов. По его словам, в случае необходимости Минобороны РФ также готово предоставить два десантных корабля для переправы автомобилей с моста через Керченскую переправу.

«В осенне-зимний период трафик автомобилей составлял до 5 тыс. транспортных средств в сутки в обоих направлениях. При этом досмотр на ранее действовавшей инфраструктуре обеспечивался посредством использования двух стационарных инспекционно-досмотровых комплексов», — добавил он.

Накануне автомобильная пробка перед Крымским мостом достигла протяженности 13 километров со стороны Темрюкского района Краснодарского края. В Министерстве транспорта РФ причинами затора назвали рост числа автомобилей, направляющихся в Крым, и необходимость проводить досмотр перевозимого багажа.