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Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту сократилась до 5 километров
Очередь на подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе Краснодарского края к 23.00 субботы уменьшилась до 5 километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко.
«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым. По состоянию на 23.00 пробка 5 километров, время ожидания до 3 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край. По состоянию на 23.00 пробка 0.3 километра. Время ожидания 20 минут», — написал чиновник.
К полуночи ситуация на мосту не изменилась, о чем проинформировал Telegram-канал Министерства транспорта Крыма. При этом утром 1 июля длина пробки составляла 5 километров, но днем она выросла до 9 километров, а вечером сократилась до 7 километров.
В Министерстве транспорта РФ причинами затора назвали рост числа автомобилей, направляющихся в Крым, и необходимость проводить досмотр перевозимого багажа.
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