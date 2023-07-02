Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту сократилась до 5 километров

Очередь на подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе Краснодарского края к 23.00 субботы уменьшилась до 5 километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым. По состоянию на 23.00 пробка 5 километров, время ожидания до 3 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край. По состоянию на 23.00 пробка 0.3 километра. Время ожидания 20 минут», — написал чиновник.

К полуночи ситуация на мосту не изменилась, о чем проинформировал Telegram-канал Министерства транспорта Крыма. При этом утром 1 июля длина пробки составляла 5 километров, но днем она выросла до 9 километров, а вечером сократилась до 7 километров.

В Министерстве транспорта РФ причинами затора назвали рост числа автомобилей, направляющихся в Крым, и необходимость проводить досмотр перевозимого багажа.