Два депутата от Татарстана стали зампредами комитетов Госдумы

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Два депутата Государственной Думы ФС РФ IX созыва от Татарстана избраны зампредами комитетов нижней палаты парламента. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказала Альфия Когогина.

Фото: max.ru/agkogogina

Сама Когогина стала первым заместителем председателя Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, тогда как Ирек Богуславский избран заместителем председателя Комитета по контролю.

В общей сложности Республику Татарстан в нижней палате Федерального Собрания представляют 13 парламентариев. Ранее двое из них, Олег Морозов и Максим Топилин, были избраны председателями комитетов ГД по экономической политике и по контролю соответственно. Они руководили ими и в прошлом созыве Госдумы.

Фото: max.ru/a_metshin

Еще один депутат от Татарстана, Айдар Метшин, в своем канале в мессенджере МАКС поведал о первом заседании Комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан.

Политик заявил об активизации работы в этом направлении по поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Предполагается, что депутаты выработают комплексные решения с более широким системным подходом.

Фото: max.ru/a_metshin

«Комиссия по обеспечению жилищных прав граждан – это площадка, где мы можем системно решать проблемы, которые годами копились в жилищной сфере», – добавил Айдар Метшин. Помимо него, в состав этой структуры уже второй созыв входит и другой представитель Татарстана в нижней палате – Марат Нуриев.