Татарстан в Госдуме нового созыва будут представлять 13 депутатов

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Татарстан в Государственной Думе девятого созыва будут представлять 13 депутатов от трех политических партий.

От «Единой России» в нижнюю палату парламента прошли Илья Вольфсон, Олег Морозов, Альфия Когогина, Марсель Шайдуллин, Марат Нуриев, Айдар Метшин, Максим Топилин, Зявдат Салихов, Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев и Анатолий Иванов.

ЛДПР в Госдуме будет представлять Руслан Юсупов. От партии «Новые люди» мандат получил Амир Хамитов.

Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, оценивая итоги выборов в республике, отметил устойчивость электоральной модели Татарстана.

«В разное время на федеральном уровне и в регионах России были разные подходы к явке. Были времена, когда явку “сушили”. Были периоды, когда акцент делался на повышение явки. Но во все эти периоды в Татарстане была исторически сложившаяся высокая явка», – сказал Виноградов.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин связал результаты выборов с особенностями взаимодействия республиканского руководства с федеральным центром.

«Роль Рустама Минниханова в российской политике можно охарактеризовать как эффективного регионального лидера федерального масштаба. Он является символом прагматичного подхода в отношениях с центром, который позволяет его региону оставаться одним из самых успешных и влиятельных в стране», – подчеркнул Данилин.

Профессор Высшей школы экономики Марат Баширов обратил внимание на организацию избирательного процесса в Татарстане, в том числе работу наблюдателей.

«В Республике Татарстане международные наблюдатели работали как в крупных городах, так и в отдаленных районах. С российской стороны легитимность в первую очередь обеспечивается явкой», – отметил Баширов.