Душитель бабушек Тагиров заявил в Верховном суде РТ, что адвокат плохо его защищает

Сегодня в Верховном суде РТ была вторая попытка начать прения сторон по делу душителя бабушек Радика Тагирова.

Ранее Тагиров попросил дождаться ответа от Нижегородской прокуратуры на адвокатский запрос о проведении проверки обстоятельств конфликтной ситуации в СИЗО Нижнего Новгорода. Суд удовлетворил ходатайство Тагирова и перенес заседание на неделю, до 4 сентября.

Сегодня во время заседания подсудимый заявил о том, что не согласен с суммой процессуальных издержек за работу адвоката по назначению. В случае, если Тагирова признают виновным, он будет должен выплатить ему около 800 тысяч рублей.

«Я считаю, что адвокат выполнил защиту не в полном объеме. Поэтому прошу уменьшить сумму издержек, помощь мне оказывалась некачественно. Но пусть хоть такой будет, я от него не отказываюсь. Другой адвокат чисто физически не успеет подготовиться. Я не отказываюсь», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После этого, адвокат попросил дать ему слово. Он заявил, что делал все необходимое и даже выполнял просьбы Тагирова.

«Я считаю, что все делал как нужно. Ранее претензий у Тагирова ко мне не было, мы нашли общий язык. В любом случае, спасибо ему, что не отказался от меня», – сказал адвокат.

Заседание вновь перенесли по просьбе Тагирова.

«Он относится с уважением к суду, хочет, чтобы он мог изложить документы, которые еще не поступили», – сказал адвокат.

Тагиров рассказал суду, что обратился в прокуратуру РТ сегодня утром.

«Я отправил запрос прокурору РТ о том, что ранее был сделан запрос на имя сотрудника и на него дали ложный ответ. Я прошу у них информацию, а также провести служебную проверку в отношении сотрудника», – сказал он.

Адвокат Тагирова попросил перенести заседание до 27 сентября, так как у него на руках горящая путевка. Поездку, по его словам, он откладывал уже два раза и больше не может. На это судья ответил, что у него тоже скоро отпуск.

«В четверг нужно продлить меру пресечения и избрать дату для следующего заседания», – сказал судья.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, что на скамье подсудимых находится 40-летний Радик Тагиров. Подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям – в убийстве и в покушении на убийство, а так же в разбое. Дело насчитывает 847 томов и более 60 эпизодов. В числе убитых оказались более 30 пожилых женщин из Казани, Уфы, Самары и других городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Еще троим удалось выжить.