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«Матом не ругается, но склонен к суициду»: Прокурор о характеристике «душителя» в ВС РТ
Сегодня в Верховном суде РТ должны были начаться прения сторон по делу «душителя бабушек» Радика Тагирова. Но из-за проверки обстоятельств конфликтной ситуации в СИЗО Нижнего Новгорода, суд отложил прения на неделю.
Напомним, что на скамье подсудимых находится 40-летний Радик Тагиров. Подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям – в убийстве и в покушении на него, а так же в разбое. Дело насчитывает 847 томов и более 60 эпизодов. В числе убитых оказались более 30 пожилых женщин из Казани, Уфы, Самары и других городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Еще троим удалось выжить.
До начала заседания дочь первой жертвы убийцы по имени Асия, рассказала «Татар-информу» какого наказания хочет для преступника.
«Самая первая жертва моя мама. Хочу для него наказания по закону. Он ведь отказывается от всего, что сделал, отрицает», – сказала она.
После начала процесса, государственный обвинитель прочитала характеристику Тагирова из СИЗО.
«Лицо склонное к суициду и к побегу. На меры дисциплинарного наказания реагируют адекватно. Мат и нецензурную лексику не использует, хронических заболеваний нет. Жаргонную лексику не поддерживает», – сказала она.
По словам прокурора, к дисциплинарным наказаниям Тагирова не привлекали. Но и похвалы за свое поведение он не заслужил.
После этого должны были начаться прения, но Тагиров передал судье новое ходатайство. Он попросил дождаться ответа от Нижегородской прокуратуры на адвокатский запрос о проведении проверки обстоятельств конфликтной ситуации в СИЗО Нижнего Новгорода.
Адвокат поддержал ходатайство и указал на то, что с момента отправки документа прошло уже более полутора месяцев.
Государственный обвинитель возражала против отложения дела, она указывала, что к материалам дела уже приобщен ответ на прокурорский запрос в Нижегородскую область о содержании Тагирова в СИЗО.
Суд удовлетворил ходатайство Тагирова и перенес заседание на неделю, до 4 сентября.
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