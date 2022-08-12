«Душевная обстановка»: мэр Челнов отметил праздник двора с жителями Автозаводского района

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал на празднике двора в Автозаводском районе города, после чего поделился впечатлениями в своем Telegram-канале. По его словам, во дворе царила душевная обстановка.

«В большой и дружной многонациональной семье 46-го комплекса сегодня собрались жители от мала до велика, чтобы вместе провести вечер, посмотреть выступление детишек, увлечения соседей. Обстановка сложилась душевная. Особенность этого двора в том, что в прошлом году мы провели здесь капитальный ремонт», — написал он.

В целом же в Автозаводском районе 214 дворов, половина из них приведена в порядок — расширены проезды, сделаны тротуары, освещение, заменены скамейки и урны.

«Инициатором этих важных перемен стал Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Благодарим его за поддержку! Мы любуемся тем, что активисты сажают цветы и благоустраивают территорию. Все это очень радует! Мы хотим, чтобы наши дворы выглядели красиво», — написал он.

В другом районе Автограда — Комсомольском в этом году благоустраивается 37 дворов. Накануне малыши из детского сада №87 с помощью воспитателей подготовили концертные номера и слова благодарности работникам, которые благоустраивают дворы 32-го комплекса, о чем сообщал «Татар-информ».

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал «по-человечески» отблагодарить строителей «Нашего двора».