Челнинские детсадовцы концертом поблагодарили строителей за благоустройство дворов

Малыши из детского сада № 87 в Набережных Челнах с помощью воспитателей подготовили концертные номера и слова благодарности работникам, которые благоустраивают дворы 32-го комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Строителей выступление детей растрогало и очень порадовало. Жители микрорайона присоединились к празднику и накрыли для работников стол во дворе дома № 32/02.

Участие в празднике принял и.о. главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин. Он поблагодарил работников за хорошую, слаженную работу и вручил им благодарственные письма.

По программе «Наш двор» на территории 32-го комплекса строители «ПСК Промтранс» обновили дороги, установили скамейки и урны, заменили опоры освещения, оборудовали детские игровые и спортивные элементы. На стадии завершения также работы в 14 дворах.

Всего в Комсомольском районе в этом году будет благоустроено 37 дворов.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал «по-человечески» отблагодарить строителей «Нашего двора», о чем ранее сообщал «Татар-информ».