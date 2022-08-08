«Оставил на видном месте зажигалку»: Магдеев о пожаре, в котором чуть не сгорели его дети

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании прокомментировал трагический случай, в котором 4 августа погибли два ребенка, и принес соболезнования семье погибших детей. Также он поделился своей историей о том, как сам чуть не лишился наследников из-за баловства сына.

Наиль Магдеев на совещании рассказал случай из жизни своей семьи, когда его сын по неосторожности устроил в квартире пожар Фото: nabchelny.ru

«Виноваты мы все, взрослые»

«Любой здравомыслящий человек воспринял с болью в сердце ту трагедию, которая произошла», — обратился мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев к присутствующим и рассказал свою историю, которая могла бы закончиться трагически, если бы не присутствие взрослого человека дома на тот момент.

Чрезвычайное происшествие в семье Наиля Магдеева произошло в 90-х годах. На тот момент сыну было четыре года, а дочке — семь, семья жила на втором этаже в двухкомнатной хрущевке.

«Аналогичный случай, который произошел 4 августа в 43-м комплексе, один в один случился и в моей семье. Это было в далекие 90-е годы. Прихожу с работы домой, а там едкий запах — такой, когда матрас горит, тлеет вата. У супруги спрашиваю: „На кухне что-либо подгорело?“ Супруга растерянно говорит „да“. А тут выбегает семилетняя дочка и говорит: „Папа, папа, а Рустам сегодня пожар устроил!“», — рассказал градоначальник на аппаратном совещании в исполкоме города.

По словам Магдеева, пожар произошел из-за того, что он на видном месте оставил зажигалку. «Тогда я еще курил, но уже 30 лет как бросил», — отметил он.

В итоге четырехлетний мальчик устроил пожар. Забравшись под одеяло, он чиркал блестящей зажигалкой, газа в ней не было, только кремень. Мальчишка смотрел, как красиво вылетают искры. От одной из них загорелось одеяло, потом матрас. Сын испугался, убежал из спальни, закрыл дверь.

Первой из-за едкого дыма всполошилась дочь, она позвала маму, которая на тот момент готовила ужин. Когда супруга зашла в комнату, там тлели обои, матрас, одеяло. В этот же день она собрала и выбросила все зажигалки в мусорное ведро, сказав, что все эти предметы не должны лежать в доступных для детей местах.

«А кого нужно было винить? Меня! Если бы моей жены не было дома, случилась бы та же трагедия, что и 4 августа, — заявил мэр. — Этот трагический случай, который прошел в 43-м комплексе, потряс каждого из нас.

«Трагический случай, который прошел в 43-м комплексе, потряс каждого из нас» Фото: ГУ МЧС по РТ

Я далек от мысли искать виновных и давать оценку чьим-либо действиям, но в таких трагических случаях мы, взрослые, должны делать определенные выводы. За детьми нужно смотреть, в какой бы ситуации они ни находились, будь то случаи на воде или когда ребенок забирается на подоконник и опирается на москитную сетку.

Не собираюсь никого учить, искать виновных, но все подождет! И магазин подождет, и стирка белья, и прогулка на велосипеде! Такие трагические случаи должны заставлять думать о том, что взрослые должны держать на контроле своих детей. Это хрупкое счастье, которое нужно беречь. Берегите детей! Один неосторожный шаг — и ребенка уже нет. Как в мирное время потерять детей? Как с этим жить на этом свете? Очень тяжело об этом говорить, но об этом говорить надо! Виноваты мы все, взрослые».

Магдеев принес соболезнования отцу и матери погибших детей. «Горько и обидно, что произошло в нашем городе 4 августа. Приносим семье свои соболезнования. Оказываем и моральную, и организационную помощь. Но никакими поддержками детей не вернешь. Говорю это с болью в сердце», — заключил мэр.

«Но никакими поддержками детей не вернешь» Фото: соцсети / «Вести КАМАЗа»

Мэр Набережных Челнов призвал «по-человечески» отблагодарить строителей «Нашего двора»

Далее на совещании прозвучало, что в Автограде завершается обновление дворов, входящих в президентскую программу «Наш двор». Мэр города Наиль Магдеев поручил главам районов города отблагодарить строителей, участвовавших в ремонте территорий.

«Коллеги, главы районов, обратите внимание: ряд дворов уже готовы в полном объеме. Поэтому посмотрите в завершение работ, как отблагодарить работников подрядных организаций. Я думаю, это простые человеческие отношения к тем людям, которые благоустроили двор», — обратился он к главам районов города.

Хорошим примером он считает праздничный обед, подготовленный для рабочих жителями одного из дворов. Организовать его помог глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Хорошим примером Магдеев назвал праздничный обед, подготовленный для рабочих жителями одного из дворов Фото: nabchelny.ru

«Собрали жителей двора, строителей, угостили их пловом, сделали хороший концерт. Сказали большое спасибо за то, что те привели в порядок двор. Хорошие человеческие отношения — это очень важно для нашего города. Важно сделать хорошую работу и важно быть благодарными. Президенту Татарстана — за уникальную программу, строителям, которые работают в такую погоду. Да, они получают зарплату, но человеческое спасибо важно для любого из нас. Город Набережные Челны всегда был особенно дружным. Соседей и Родину не выбирают. Это судьба. Поэтому жить в согласии с соседом в благоустроенном дворе — тоже очень важно. „Наш двор“ больше, чем программа асфальтирования, освещения, благоустройства. Это еще и образ жизни», — отметил градоначальник.

Так, в августе в микрорайонах намечены праздники дворов для детей и взрослых, показы фильмов. Магдеев подчеркнул, что итоги работы необходимо подводить на достойном уровне.

«Не скупитесь на похвалу людям. Простым работникам, которые трудятся в субботу и воскресенье. Организуйте чаепитие, вручите благодарственные письма. Именно тем, кто работает в такую жару: механизаторам, асфальтоукладчикам — энтузиастам своего дела», — сказал он.

В этом году по президентской программе благоустроят 119 дворов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов Ильдар Гайнуллин доложил, что в этом году по президентской программе благоустроят 119 дворов. Выполнение по дорожным работам составляет 78%, по освещению — 80%. Также работы ведутся по установке уличного оборудования — это скамейки, урны, оборудования детских площадок. Магдеев уточнил, что за три года реализации программы «Наш двор» при благоустройстве объектов было освоено 9 млрд рублей.

Китайцы вложат 2 млрд рублей в строительство завода в Набережных Челнах

О реализации программ по строительству, капремонту и благоустройству объектов социальной инфраструктуры в первом полугодии доложил начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Набережных Челнов Айрат Ганиев.

В начале доклада спикер остановился на достигнутых показателях. За первое полугодие 2022 года выдано 187 разрешений на строительство, что на уровне 1-го полугодия 2021 года. Больше всего разрешений выдано на промышленные объекты, производственно-складские помещения — 51%, многоквартирное жилье — 28% и торгово-офисные помещения — 16%.

Айрат Ганиев сообщил, что в первом полугодии 2022 года выдано 187 разрешений на строительство Фото: nabchelny.ru

Айрат Ганиев перечислил наиболее крупные промышленные объекты, введенные в первом полугодии 2022 года. Это завод по изготовлению корпусов для стиральных машин и холодильников площадью 31,8 тыс. квадратных метров ООО «Хайер Индастри РУС». Объем инвестиций в проект — 2 млрд рублей. Цех по сборке металлоконструкций для буровых установок площадью 1,3 тыс. квадратных метров ООО «Китайская национальная химическая инженерная строительная корпорация Севен». Объем инвестиций — 100 млн рублей. Завод по изготовлению крепежных изделий площадью 1,5 тыс. квадратных метров ООО ПЗМ «Айрон». Объем инвестиций — 100 млн рублей.

Помимо этого, в горде начато строительство корпуса ООО «Тентоград» по производству быстровозводимых зданий и тентовых конструкций; производственного корпуса завода по производству сильфонных компенсаторов ООО Научно-производственное предприятие «Хортум».

330 тыс. квадратных метров жилья введут в Автограде в этом году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В конце года новоселье отметят жильцы двух новых соципотечных домов

В Набережных Челнах в 2022 году планируют ввести 330 тыс. квадратных метров жилья, в том числе три жилых дома на 556 квартир по программе «Социальная ипотека». Строительство инвестиционного жилья составит 33 многоквартирных жилых дома на 5,1 тыс. квартир.

В первом полугодии введено в эксплуатацию 198 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 60% от плана. Компания «Домкор» ведет строительство микрорайонов «Дружный», «Звездный», «Красные Челны» и «Новые просторы». Компания «Профит» строит ЖК «Побережье» и «Новый». Застройщик «ЭкспоРегионЗакамье» возводит ЖК «Междуречье», компания «Талан» — ЖК «Сердце города» и «Притяжение», а «Евростиль» возводит жилые комплексы «Озеро» и «Челны Сити».

По данным статистики, на одного жителя города Набережные Челны приходится 24,9 кв. метра жилья, по Татарстану данный показатель составляет 28,8 кв. м. Спрос на рынке нового жилья по-прежнему имеется, в начале года сохранялся на уровне 2021 года.

Одной из приоритетных задач является строительство жилья по соципотеке. «В настоящее время очередность по программе социальная ипотека составляет 893 семьи. На протяжении пяти лет мы видим динамику сокращения очередности. Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова строительство жилья по программе социальной ипотеки в городе продолжается», — отметил Ганиев.

На одного жителя города Набережные Челны приходится 24,9 кв. метра жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что в январе этого года состоялось заселение жилого дома 63/16 на 216 квартир. В текущем году ведется строительство четырех жилых домов 63/02, 63/03, 63/04, 63/14 на 680 квартир.

«В декабре этого года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию двух жилых домов 63/02, 63/03 на 340 квартир», — анонсировал заместитель руководителя исполкома.

«В силу разных причин, в том числе из-за отсутствия денег, школы в Челнах не строились 20 лет»

Замруководителя исполкома Айрат Ганиев отметил, что одним из важных проектов стало строительство самой крупной школы в истории Набережных Челнов. Образовательное учреждение находится в 69-м микрорайоне жилого микрорайона «Яшьлек». Сегодня здесь набрано сразу 12 первых классов.

«Это самая крупная школа в истории города Набережные Челны — на 1501 посадочное место площадью почти 24 тыс. квадратных метров и стоимостью 2 млрд 388 млн рублей. Микрорайон молодой, развивающийся, объект очень важный. Мы быстро и качественно строим. Эта школа не исключение из правил, которые мы установили в городе», — отметил градоначальник.

Он напомнил, что строительство ведется благодаря личной поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В прошлом году Магдеев обратился к руководителю республики и получил одобрение на строительство образовательного объекта.

«Это самая крупная школа в истории города Набережные Челны — на 1501 посадочное место площадью почти 24 тыс. квадратных метров» Фото: nabchelny.ru

«Комплектование уже идет, первые 12 классов уже укомплектованы. Раньше были классы „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“. Сейчас „К“ и „Л“. Радоваться этому нужно, что такое количество детей идут в школы. И успевать нам, властям, строить школы. Аллага шокер, успеваем!» — прокомментировал Магдеев.

По словам Магдеева, заняв пост мэра в 2015 году, он поставил перед собой задачу: ежегодно открывать в городе по одной школе. «В силу разных причин, в том числе из-за отсутствия денег, школы в Челнах не строились 20 лет, — отметил он. — Слава Всевышнему, мы эту ситуацию переломили. За последние семь лет в Челнах построено 7 школ. Трудно представить, что бы было с детьми, если бы не строили эти школы».

Общий объем выполненных работ составляет 87%, доложил замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

Сегодня компанией «Евростиль» завершаются работы по устройству фасада, кровли, внутренних инженерных сетей, монтажу окон. Выполняются отделочные работы, благоустройство территории. «В новой школе будут два плавательных бассейна, актовый зал на 780 мест, два спортивных зала, футбольные и волейбольные площадки», — отметил он.

В новой школе будут два плавательных бассейна, актовый зал на 780 мест, два спортивных зала Фото: © «Вести КАМАЗа»

Кроме того, на 103,7 млн рублей ведется капитальный ремонт пищеблоков в семи школах города: № 6, 40, 44, 45, 53, 54, 76. В настоящее время в них идет замена инженерных коммуникаций, выполняются отделочные работы, устанавливается новое оборудование. Общая готовность объектов составляет 90%.

«Пищеблоки для школ очень важны. Наши дети будут питаться с 1 сентября в хороших столовых с хорошим уровнем обслуживания», — прокомментировал мэр.

По программе капитального ремонта учреждений социального обслуживания и социальной защиты на сумму 9 млн рублей выполнен ремонт социального приюта для детей и подростков «Асылташ», дома-интерната для престарелых и инвалидов, Центра реабилитации инвалидов «Изгелек». Завершается капитальный ремонт Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Диалог».

Кроме того, капитальный ремонт проходит в социальных объектах: школе № 67 и школе — детском саду № 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в Кадетской школе имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова.

«В этом году в стране строится единственный театр в Набережных Челнах»

Обсудили на совещании и строительство русского драматического театра «Мастеровые» в районе парка Прибрежный. Работы ведет компания «Евростиль», сдать объект планируют к 20 августа.

К 20 августа планируют сдать новое здание русского драматического театра «Мастеровые» Фото: nabchelny.ru

Стоимость строительства объекта составляет 1 млрд 828 млн рублей. Объем выполненных работ достигает 86%.

«Завершается устройство фасада, внутренних инженерных сетей, монтаж витражей, ведутся отделочные работы, благоустройство территории. Строительно-монтажные работы планируется завершить в срок до 20 августа», — сообщил Айрат Ганиев.

Наиль Магдеев отметил, что сначала под свой контроль театр взял Президент РТ Рустам Минниханов, затем подключилась депутат Госдумы Альфия Когогина.

«Вместе с нами она ходила и дожимала вопрос на уровне Министерства культуры РФ. Напомню, что в этом году в стране строится единственный театр в Набережных Челнах. У нас будет прекрасный театр и прекрасный творческий коллектив. Это будет очень важный и нужный объект в городе», — сообщил градоначальник.

«Все задачи по строительству, капремонту и благоустройству будут завершены в планируемые сроки»

В докладах прозвучало, что в Набережных Челных уделяют особое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. В этом году продолжен капитальный ремонт стадиона «Строитель» на общую сумму 163,7 млн рублей. Выполняется ремонт мачт освещения футбольного поля с установкой новых приборов освещения, входной группы, помещений касс, ограждения территории, устанавливается туалет, благоустраивается территория, ведется устройство систем видеонаблюдения и безопасного доступа. Общее выполнение — 83%.

Завершается ремонт тренировочного футбольного поля № 3 стадиона «КАМАЗ». Выполнен демонтаж изношенного покрытия, ведутся работы по укладке нового искусственного футбольного покрытия. Объект готов на 75%.

Продолжается капитальный ремонт инфекционной больницы Фото: nabchelny.ru

Глава Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома также рассказал о строительстве важного объекта – Набережночелнинской инфекционной больницы. По словам Ганиева, в рамках модернизации системы здравоохранения выполнен капитальный ремонт блока «Б». На данные цели направлено 865,28 млн рублей. Строители завершили кровельные работы, устройство фасада, ремонт помещений, заменили инженерные системы. В настоящее время ведется дооснащение блока «Б» новой мебелью и оборудованием.

Капитальный ремонт инфекционной больницы продолжается. В текущем году начат капитальный ремонт блока «А» общей площадью 6,6 тыс. квадратных метров. Завершены демонтажные работы. В настоящее время ведется монтаж перегородок и инженерных систем.

По национальному проекту «Здравоохранение» началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в 71-м микрорайоне города. Ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Работы выполнены на 93%.

«Как видим, в текущем году перед строителями города поставлены масштабные задачи. Благодаря совместной работе с заказчиками, проектировщиками, подрядными организациями и надзорными органами все задачи по строительству, капремонту и благоустройству объектов социальной инфраструктуры будут завершены в планируемые сроки», — высказал уверенность Ганиев.

Мэр города Наиль Магдеев согласился со спикером, отметив, что в этом году в Набережных Челнах выполняется достаточно «напряженная программа» по строительству и благоустройству объектов социальной сферы. Сезон сейчас в самом разгаре. Основной срок сдачи: конец августа — начало сентября.