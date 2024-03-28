Дуров: Пользователи из России получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам

Пользователи мессенджера Telegram из России, Украины и Беларуси с начала следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Об этом рассказал создатель приложения Павел Дуров.

Соответствующее решение было принято после того, как четыре дня назад русскоязычные пользователи мессенджера начали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

Это произошло после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», организаторы которого использовали для коммуникации Telegram.

По словам Дурова, «десятки тысяч» попыток отправить сообщения с призывами к терактам были пресечены, а «тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов».

«Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама. Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию», — заверил Дуров.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом в обращении к гражданам сказал Президент Владимир Путин.