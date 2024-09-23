Дуров подтвердил возможность передачи властям телефонов пользователей Telegram

Мессенджер Telegram может передавать властям данные нарушивших правила пользователей в случае получения обоснованных запросов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам бизнесмена, чтобы удержать преступников от злоупотребления поиском по Telegram, были обновлены условия предоставления услуг и политика конфиденциальности — теперь они единообразны по всему миру.

«Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на правомерные юридические запросы», — подчеркнул Дуров.

Изменения политики конфиденциальности Дуров объяснил работой по модерированию глобального поиска Telegram, из которого благодаря работе команды специалистов за последние недели был удален весь проблемный контент.

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для того, чтобы находить друзей и знакомиться с новостями, а не для продвижения нелегальных товаров», — заключил он.

Основатель Telegram 24 августа прилетел во Францию из Азербайджана и был задержан в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Позднее, 28 августа, ему предъявили обвинение и поместили под судебный надзор. Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции, дважды в неделю он должен отмечаться в полицейском участке.