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Россиянам назвали три возможные альтернативы Telegram
Мессенджеры Element, Jabber и Briar могут заменить Telegram. Об этом заявил Эксперт НТИ Игорь Бедеров, чьи слова приводит РИА «Новости».
По словам спикера, данные сервисы имеют высокую степень приватности и их можно использовать как для личной переписки, так и для рабочих чатов (компании могут размещать их на собственных серверах).
Еще эксперт выделил российский мессенджер eXpress. Его используют в корпоративной среде.
Однако, по словам замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофея Воронина, на сегодняшний день нельзя назвать сервис, который на 100% защитит от утечек. Он подчеркнул, что мошенники могут увидеть ваши переписки, взломав аккаунт, например, через фишинговую ссылку или перехватить отправленные коды-подтверждений для входа и через них зайти в аккаунт. Также шпионская программа может быть вшита в само устройство.
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