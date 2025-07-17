Дуров отреагировал на сообщения об открытии представительства Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале отреагировал на сообщения об открытии представительства сервиса в России, намекнув на их недостоверность.

Бизнесмен процитировал фразу из своего предыдущего поста, опровергающего слухи об уходе приложения из РФ («Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram»), и лаконично добавил: «100%».

Ранее информация о планах Telegram открыть представительство в России появилась на сайте Роскомнадзора в разделе, посвященном «деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ».

При это в самом РКН заявили, что у ведомства нет таких данных, и предложили обратиться в пресс-службу мессенджера.