Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале опроверг слухи об уходе приложения из России и подтвердил появление так называемой «функции фактчекинга».

«Несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. <...> Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах», – заметил предприниматель.

Кроме того, Дуров заявил, что сообщения ряда российских и украинских СМИ о блокировке занимающихся OSINT Telegram-каналов по политическим причинам были ложными.

«В реальности несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных, но сообщения в СМИ появлялись даже несколько дней после инцидента – часто без упоминаний о том, что каналы были сразу же разблокированы», – пояснил он.

Кроме того, миллиардер упомянул июньскую публикацию «об IP-адресах Telegram, которые якобы подвергают угрозе <...> пользователей», назвав ее «технически безграмотной».

При этом он посетовал, что «опровержение, как и в других подобных случаях, получило меньшее освещение, чем изначальное недостоверное сообщение».

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram. Будьте внимательны!» – заключил Дуров.