Telegram собирается открыть представительство в России

Мессенджер Telegram планирует открыть представительство в России. Соответствующая информация появилась на сайте Роскомнадзора в разделе, посвященном «деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ». Первым заметило это издание Hi-Tech Mail.

На сайте указано, что процесс открытия представительства находится «в стадии согласования». В самом Роскомнадзоре не стали комментировать ситуацию Hi-Tech Mail, а каналу «Осторожно, новости» заявили, что у них нет такой информации, и предложили обратиться в сам мессенджер.

IT-эксперт Александр Исавнин предположил, что подобные изменения в реестре могут происходить по инициативе Роскомнадзора, как это случилось ранее с соцсетью TikTok.

Согласно так называемому закону «о приземлении», который действует с начала 2022 года, зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей должны открыть в РФ филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи.

Из реестра следует, что Telegram уже выполнил два из трех требований: зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН и разместил электронную форму для обратной связи.