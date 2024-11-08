«Думал, погиб, а он живой»: боец из Тукаевского района о самом счастливом дне на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Тэмпо из Тукаевского района подписал контракт в 2022 году. Его жене Алсу это решение далось тяжело. Изначально она была против, боялась, однако сейчас считает мужа героем.

«Так получилось, что он без моего ведома прошел медосмотр, собрался. Меня перед фактом поставил, что он уже уходит. Мне пришлось только смириться с этим. Наши двойняшки шли в первый класс тогда, я ему и эти доводы приводила тогда, что „ты не увидишь, как дети идут в первый класс“. И сама я в школе работаю, мне нужна была очень сильно его поддержка. Но он сказал: „Без меня никак. Я должен идти!“», — поделилась жена военнослужащего.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас Тэмпо находится в отпуске по ранению, будет проходить лечение и реабилитацию, после чего планирует снова отправится на передовую. Он рассказал, что в третий раз получил тяжелое ранение на задании в посадке.

«С коптера был сброс. Эвакуация в начале в Ростов, в дальнейшем переправили в Санкт-Петербург. Два месяца там. А сейчас нахожусь в отпуске. Будет еще дальнейшая операция. После восстановления хотелось бы, конечно, чтобы СВО завершилась, чтобы все вернулись домой, но если нужно будет, вернусь. Победа будет за нами! А нельзя по-другому», — убежден боец.

Как говорит Тэмпо, он ни разу не пожалел, что отправился «за ленточку», ведь он хотел помочь своим.

«Каждый день смотрел в „Новостях“, следил за сводками того, что происходит на фронте. Растут маленькие дети. У меня трое детей, — рассказал о себе боец. — Хотелось помочь своим. Настрой у всех крепкий. Ребята все взрослые, морально все крепкие. Если тяжелый момент, все друг друга поддерживают».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Срочную службу Тэмпо проходил в инженерных войсках и хотел служить в данном направлении, но попал в именной батальон «Алга». Был и помощником пулеметчика, и заместителем командира взвода второй роты, а сейчас оператор БПЛА. Мужчина поделился и о самом счастливом дне на фронте. Как ни странно, это день второго ранения.

«Был взрыв. От взрыва с другом разлетелись в разные стороны. А когда уже после взрыва пытался поднять голову, встать, вижу в той стороне, куда он отлетел, возле него был еще второй взрыв. Вот эти доли секунды. Война войной, моменты слабости. Вроде и слезы, и хочется кричать, думаешь, что погиб. А он подскакивает и бежит ко мне: „Тэмпо, Тэмпо, братан, ты как?“ Вот это, наверное, один из самых счастливых моментов», — поделился военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Особенно Тэмпо отмечает поддержку с тыла, от родных и близких людей.

«Одно дело — уставное обеспечение, а другое дело, когда письма приходят в коробках с гуманитарной помощью. Очень приятно, особенно когда это дети пишут: не то чтобы умными, а когда своими словами. В той обстановке читать детские мысли — многого стоит. Здесь этого не понять», — заключил Тэмпо.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.