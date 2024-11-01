«Думал, они аккумуляторы воруют»: свидетель о поджоге релейного шкафа на ж/д в Бугульме

Верховный суд Татарстана рассматривает уголовное дело очередных «юных диверсантов»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дважды видел их – когда шли на дело и убегали после»

Процесс по делу троих молодых бугульминцев, которых обвиняют в совершении диверсии, сегодня закрыли от СМИ. Такое решение суд принял из-за того, что один из обвиняемых – несовершеннолетний. На момент совершения преступления, а произошло это год назад – в прошлом октябре, ему было 16 лет, сейчас – 17.

Прошлой осенью трое жителей Бугульмы – подросток и двое его друзей: Артур Галиахметов и Адель Салямов совершили диверсию на железнодорожном переезде. Они подожгли релейный шкаф на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги. Такое указание, по версии следствия, они получили в мессенджере от некоего куратора. За «работу» им обещали заплатить.

Следствие считает, что целью уничтожения релейного шкафа было замедлить движение поездов, в том числе и тех, что отправляются в зону СВО.

На одном из прошлых заседаний суда, как стало известно агентству, один из взрослых обвиняемых пытался убедить суд в том, что никаких политических целей они не преследовали, всего лишь хотели заработать.

Сегодня суд выслушал свидетеля по этому делу. «Татар-информу» удалось пообщаться с ним до начала процесса.

Следствие считает, что целью уничтожения релейного шкафа было замедлить движение поездов, в том числе и тех, что отправляются в зону СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я вышел на улицу, потому что собака бешено лаяла, и увидел их. Испугался за свой автомобиль. Я думал, что они воруют автомобильные аккумуляторы. Я видел их дважды: когда шли в сторону железнодорожных путей, и когда возвращались обратно. Заметив меня, они просто убежали», – рассказал агентству свидетель.

«20 лет вместо 15 тысяч рублей»

За каждый сожженный релейный шкаф куратор обещал бугульминцам от 20 до 100 тысяч рублей. За первый поджог подросток должен был получить 15 тысяч рублей. Оказалось, что в одиночку открыть шкаф ему не хватает сил, и тогда он позвал с собой двоих друзей постарше. Артур и Адель вознаграждение должны были поделить поровну. Теперь им грозит срок от 12 до 20 лет каждому – таково наказание по статье о диверсии.

Деньги, к слову, они так и не получили. Спасаясь от приближающегося поезда, они убежали. Записать видео напротив подожженного шкафа с жестом «V» пальцами, как того требовала инструкция, полученная от куратора, они не успели. Куратор обвинил их в невыполнении задания и платить не стал.

Задержали троицу в тот же день, год они провели в СИЗО и были внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Теперь им грозит немалую часть жизни провести за решеткой. Мать несовершеннолетнего подсудимого, как стало известно агентству, отказалась участвовать в процессе, сославшись на то, что ей неудобно ездить из Бугульмы на судебные заседания в Казань. Вместо нее в процессе участвует сотрудница районного отдела опеки и попечительства.

Задержали троицу в тот же день, год они провели в СИЗО и были внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ущерб от поджога оценили в 13 тысяч рублей – горело оборудование системы автоматического идентификации подвижного состава – САИ ПС «Пальма».

Представитель корпорации «Российские железные дороги» объяснил суду, что шкаф работает, а если бы его отключили, то на сроки доставки грузов это не повлияло бы.

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Сегодняшнее дело во многим перекликается с недавним делом диверсантов из Чистополя. Там тоже был куратор, который нашел исполнителей через мессенджер. Изначально нанятый куратором Булат Ибрагимов решил привлечь к делу нескольких подростков, пообещав поделить награду.



Тогда группе диверсантов удалось уничтожить релейный шкаф на железнодорожных путях в Тукаевском районе Татарстана и поджечь климатический шкаф вышки сотовой связи, лишив целый поселок связи на сутки. Один из подростков тогда ушел от ответственности, так как на момент совершения преступления ему не было даже 16 лет.



Перед вынесением приговора каждый из них раскаивался, говорил, что не имел в виду ничего плохого и не хотел совершать диверсию, просто пытался заработать или втянулся в историю по глупости. Так или иначе, но Булат Ибрагимов, как зачинщик, получил 17 лет колонии строго режима. Подростки получили по 5 лет воспитательной колонии.